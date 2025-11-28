I ragazzi e le ragazze del ’43 si incontrano a Cesenatico

La meglio gioventù

Cosa c’è di meglio che festeggiare un compleanno collettivo? E così anche quest’anno i ragazzi e le ragazze nate nel 1943 si sono incontrati per un pranzo luculliano al Cenacolo. Hanno festeggiato tutti insieme 82 anni e dintorni. Sì perché si sono aggregati anche parenti, mogli e mariti perché una buona occasione per incontrarsi e raccontarsi belle storie in compagnie è imperdibile.