Taglia le verdure a tempo ma avrebbe fatto la comica: Valentina Brocculi a “Sa dit?”

Nuova puntata del podcast “Sa dit? Le domande che non ti fai per sapere chi sei”, con ospite Valentina Brocculi.

Ha girato il mondo, suonando. Oggi è insegnante di musica, ci racconta che sta raccogliendo quello che ha seminato, nella vita privata e in quella personale.

Se le cose fosse andare diversamente, avrebbe fatto la comica: pronta a sfoderare un sorriso per tutti, il suo primo e l’ultimo pensiero della giornata va alla musica…eppure in un’isola deserta porterebbe i suoi due gatti…e qualcosa, forse, da mangiare…