 Skip to main content
NotizieLiving Podcast

Taglia le verdure a tempo ma avrebbe fatto la comica: Valentina Brocculi a “Sa dit?”

Giulia Zannetti28 Novembre 2025
Valentina Brocculi

Nuova puntata del podcast “Sa dit? Le domande che non ti fai per sapere chi sei”, con ospite Valentina Brocculi.

Ha girato il mondo, suonando. Oggi è insegnante di musica, ci racconta che sta raccogliendo quello che ha seminato, nella vita privata e in quella personale.

Se le cose fosse andare diversamente, avrebbe fatto la comica: pronta a sfoderare un sorriso per tutti, il suo primo e l’ultimo pensiero della giornata va alla musica…eppure in un’isola deserta porterebbe i suoi due gatti…e qualcosa, forse, da mangiare…

Unisciti al canale WhatsappUnisciti al canale Telegram

Taglia la verdura a tempo.

A seconda del passo che tiene quando cammina, pensa ad una melodia diversa.

In tutta la sua energia, Valentina Brocculi ai nostri microfoni.

“Sa dit?” è ascoltabile gratuitamente sul canale Spotify LivingCesenatico oppure su queste pagine alla sezione Living Podcast.

Tags:

Leave a Reply

Share