A Cesenatico il presepe arriva in spiaggia al Bagno Zara

Anna Budini29 Novembre 2025
presepe

A Cesenatico arrivano i presepi in spiaggia, una delle attrazioni più suggestive del Natale sulla Riviera Romagnola. Oltre al celebre Presepe della Marineria, quest’anno a sorprendere è il presepe allestito direttamente sulla sabbia del bagno Zara, un’opera originale che unisce creatività, riciclo e autentico spirito marinaro.

Il presepe, realizzato interamente con materiali di recupero, è diventato un punto di riferimento per chi cerca idee originali legate ai presepi a Cesenatico e ai temi della sostenibilità. Boe utilizzate per le cozze, vecchie reti da pesca, corde consumate dal mare e oggetti trovati lungo il litorale sono stati trasformati in una scenografia unica, capace di raccontare il legame profondo tra Cesenatico e il suo mare.

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

