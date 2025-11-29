A Cesenatico il presepe arriva in spiaggia al Bagno Zara

A Cesenatico arrivano i presepi in spiaggia, una delle attrazioni più suggestive del Natale sulla Riviera Romagnola. Oltre al celebre Presepe della Marineria, quest’anno a sorprendere è il presepe allestito direttamente sulla sabbia del bagno Zara, un’opera originale che unisce creatività, riciclo e autentico spirito marinaro.
Il presepe, realizzato interamente con materiali di recupero, è diventato un punto di riferimento per chi cerca idee originali legate ai presepi a Cesenatico e ai temi della sostenibilità. Boe utilizzate per le cozze, vecchie reti da pesca, corde consumate dal mare e oggetti trovati lungo il litorale sono stati trasformati in una scenografia unica, capace di raccontare il legame profondo tra Cesenatico e il suo mare.