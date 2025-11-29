Chiusura del casello di Cesena in A-14 per manutenzione

Per consentire urgenti lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza lungo la tratta A-14 Bologna-Taranto, la società Autostrade per l’Italia ha programmato una chiusura temporanea del casello di Cesena.
Dettagli e orari della chiusura
-
Tratta interessata: Autostrada A-14 Bologna-Taranto.
-
Stazione chiusa: Casello di Cesena (completo in alcune direzioni).
-
Date e orari: Nelle tre notti consecutive di lunedì 1, martedì 2 e mercoledì 3 dicembre, la chiusura sarà attiva con orario notturno, dalle 21 alle 05.
Limitazioni al traffico
Durante gli orari indicati, il casello di Cesena sarà chiuso con le seguenti limitazioni:
-
Entrata A-14: Chiusa in entrambe le direzioni (verso Bologna e verso Ancona).
-
Uscita A-14: Chiusa per chi proviene dalla direzione Ancona.
Percorsi alternativi consigliati
Per ridurre i disagi causati dai lavori A-14, Autostrade per l’Italia raccomanda agli utenti in viaggio di utilizzare le seguenti uscite e stazioni alternative:
-
Cesena Nord
-
Valle del Rubicone.