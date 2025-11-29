Dialetto romagnolo: mozione a Santarcangelo contro la scomparsa

Francesco Arrigo Ricci ha sottolineato il valore identitario del dialetto. “Il dialetto rappresenta un elemento identitario per la comunità e per l’intera Romagna – ha spiegato Ricci – un patrimonio linguistico e culturale tramandato attraverso la poesia, il teatro e la musica popolare. Tuttavia, negli ultimi decenni il suo utilizzo è diminuito, soprattutto tra le nuove generazioni, esponendolo al rischio di una progressiva scomparsa”.

Più Santarcangelo ha ribadito il proprio impegno nella tutela delle radici culturali del territorio e nella valorizzazione delle espressioni linguistiche che ne costituiscono l’identità storica.