Inaugura la casetta della Croce Rossa di Cesenatico

Inaugura oggi, sabato, alle 14 la casetta del Comitato di Cesenatico della Croce Rossa. Come da tradizione sarà in Piazza delle Conserve e dispenserà merende fino alle 19. Oltre al personale della Cri sarà possibile acquistare i panettoni solidali per sostenere le iniziative dei volontari e chiedere informazioni sul proprio ruolo.
Per l’arco del pomeriggio sarà possibile godere anche del vin brulè, della cioccolata e fare merenda con ciambella e panettone. La casetta della Cri sarà operativa i sabati e le domeniche fino all’11 gennaio.
La foto è un momento dell’inaugurazione di un Natale passato.