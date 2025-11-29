 Skip to main content
Notizie

Inaugura la casetta della Croce Rossa di Cesenatico

Alessandro Mazza29 Novembre 2025
casetta croce rossa

Inaugura oggi, sabato, alle 14 la casetta del Comitato di Cesenatico della Croce Rossa. Come da tradizione sarà in Piazza delle Conserve e dispenserà merende fino alle 19. Oltre al personale della Cri sarà possibile acquistare i panettoni solidali per sostenere le iniziative dei volontari e chiedere informazioni sul proprio ruolo.

Per l’arco del pomeriggio sarà possibile godere anche del vin brulè, della cioccolata e fare merenda con ciambella e panettone. La casetta della Cri sarà operativa i sabati e le domeniche fino all’11 gennaio.

La foto è un momento dell’inaugurazione di un Natale passato.

Alessandro Mazza

Alessandro Mazza

Mi piace farmi gli affaracci vostri!

