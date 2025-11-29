 Skip to main content
Porte aperte e voci d’eccezione per il podcast “Sa dit?”

Anna Budini29 Novembre 2025
giulia zannetti

Due donne della musica al microfono di “Sa dit?”, il podcast di livingcesenatico condotto da Giulia Zannetti.

Visto il tenore e lo spessore personale e culturale delle intervistate, per la prima volta la redazione del podcast apre le sue porte a chiunque voglia assistere in diretta alla registrazione.

“Le domande che non ti fai per sapere chi sei”, Giulia Zannetti le rivolgerà, in due interviste distinte, alla soul queen Gloria Turrini e a madame Riccarda Casadei. Proprio come succede nelle radio e nei podcast più famosi si romperà la barriera tra pubblico e intervistate.

Sarà possibile quindi assistere mercoledì 3 dicembre dalle 15 all’incontro con Gloria Turrini che, oltre a svelare a che ora beve il primo caffè una musicista che affonda le radici nel blues del Delta, ci svelerà che poster aveva in camera da adolescente. L’intervista con Riccarda Casadei invece è prevista per le 16.30; le interviste avranno una durata di circa 45 min.

I posti a sedere sono dieci nella sede di livingcesenatico, in via Squero 63; per una migliore organizzazione si chiede di prenotarsi alla mail redazione@livingcesenatico.it o nei messaggi diretti sui social. L’ingresso è libero.

Ricordiamo che le puntate di “Sa dit?” sono disponibili su spotify e alla pagina livingpodcast di livingcesenatico.

Gloria Turrini è una cantante e performer italiana dalla voce contralto potente e profonda, attiva da oltre vent’anni. Originaria di Faenza, ha costruito una carriera solida nel panorama blues, soul e jazz,  collaborando con artisti come Andrea Mingardi, Max Gazzè, Giuliano Palma e Jackie Allen. Ha pubblicato diversi album, tra cui “Too Heavy” e “Workshop”, e nel 2021 ha inciso “Bloossession Vol.3” per Bloos Records. La sua presenza scenica carismatica e la versatilità vocale rendono ogni sua esibizione un’esperienza coinvolgente e autentica.

Riccarda Casadei, figlia di Secondo Casadei, è titolare e legale rappresentante delle Edizioni Musicali Casadei Sonora, con sede in Savignano sul Rubicone, che si occupa della difesa e divulgazione della musica da ballo romagnola, principalmente quella lasciatale dal padre Secondo Casadei. E’ stata a capo della segreteria e ufficio stampa dell’orchestra Casadei fino al 1989. Ha curato la pubblicazione e la distribuzione gratuita del periodico “Romagna Mia” che con le sue 100.000 copie ha raggiunto radio, tv, balere, scuole di ballo ed appassionati della musica romagnola.

