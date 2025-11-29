Porte aperte e voci d’eccezione per il podcast “Sa dit?”

Sarà possibile quindi assistere mercoledì 3 dicembre dalle 15 all’incontro con Gloria Turrini che, oltre a svelare a che ora beve il primo caffè una musicista che affonda le radici nel blues del Delta, ci svelerà che poster aveva in camera da adolescente. L’intervista con Riccarda Casadei invece è prevista per le 16.30; le interviste avranno una durata di circa 45 min.

I posti a sedere sono dieci nella sede di livingcesenatico, in via Squero 63; per una migliore organizzazione si chiede di prenotarsi alla mail redazione@livingcesenatico.it o nei messaggi diretti sui social. L’ingresso è libero.

Ricordiamo che le puntate di “Sa dit?” sono disponibili su spotify e alla pagina livingpodcast di livingcesenatico.

Gloria Turrini è una cantante e performer italiana dalla voce contralto potente e profonda, attiva da oltre vent’anni. Originaria di Faenza, ha costruito una carriera solida nel panorama blues, soul e jazz, collaborando con artisti come Andrea Mingardi, Max Gazzè, Giuliano Palma e Jackie Allen. Ha pubblicato diversi album, tra cui “Too Heavy” e “Workshop”, e nel 2021 ha inciso “Bloossession Vol.3” per Bloos Records. La sua presenza scenica carismatica e la versatilità vocale rendono ogni sua esibizione un’esperienza coinvolgente e autentica.

Riccarda Casadei, figlia di Secondo Casadei, è titolare e legale rappresentante delle Edizioni Musicali Casadei Sonora, con sede in Savignano sul Rubicone, che si occupa della difesa e divulgazione della musica da ballo romagnola, principalmente quella lasciatale dal padre Secondo Casadei. E’ stata a capo della segreteria e ufficio stampa dell’orchestra Casadei fino al 1989. Ha curato la pubblicazione e la distribuzione gratuita del periodico “Romagna Mia” che con le sue 100.000 copie ha raggiunto radio, tv, balere, scuole di ballo ed appassionati della musica romagnola.