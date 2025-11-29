Prevenzione rischi fuochi d’artificio: iniziativa della scuola Arfelli

Tutte le classi prime della scuola secondaria di I grado “Dante Arfelli” parteciperanno ad un importante evento facente parte della campagna di prevenzione atta a diffondere la cultura della sicurezza. L’obiettivo è sensibilizzare i ragazzi sui rischi ed i pericoli inerenti l’utilizzo dei fuochi d’artificio.
I dettagli dell’incontro
L’evento si terrà martedì 9 dicembre, presso il Museo della Marineria. L’incontro vedrà la partecipazione di Paolo Pasini, professionista infermiere del 118 Romagna, che da anni collabora con la scuola.
Grazie ai suoi interventi coinvolgenti, Pasini aiuterà alunne ed alunni a riflettere su due punti fondamentali: la reale necessità dell’utilizzo di materiale pirotecnico, la corretta gestione dei fuochi d’artificio. Questi dispositivi continuano ad essere maneggiati da molti preadolescenti ed adolescenti, nonostante il divieto di utilizzo per i minori di 14 anni.
Un progetto di Educazione Civica
Questa attività rientra tra i numerosi progetti di educazione alla salute ed educazione civica promossi dall’Istituto Arfelli di Cesenatico, confermando l’impegno della scuola nella formazione di cittadini consapevoli.