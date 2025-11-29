Si accende la pista del ghiaccio in largo San Giacomo

Christmas Ice Cesenatico, la pista del ghiaccio in largo San Giacomo, si accende!
Questo pomeriggio (sabato 29 novembre), alla presenza del vicesindaco Lorena Fantozzi, “si è illuminato un angolo, solitamente buio di Cesenatico”.
Per l’occasione uno spettacolo coreografico sul ghiaccio: musiche natalizie, giochi di luce, in un vero e proprio teatro a cielo aperto. Inoltre i visitatori sono stati accolti da un buffet, mentre la Dolce Baita ha aperto le sue finestrelle con le specialità più amate dell’inverno.
Anche l’ex Lavatoio si è vestito a festa, addobbato di luci di Natale.
Apertura fino all’11 gennaio.