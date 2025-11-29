 Skip to main content
Si accende la pista del ghiaccio in largo San Giacomo

Anna Budini29 Novembre 2025
pista del ghiaccio

Christmas Ice Cesenatico, la pista del ghiaccio in largo San Giacomo, si accende!

Questo pomeriggio (sabato 29 novembre), alla presenza del vicesindaco Lorena Fantozzi, “si è illuminato un angolo, solitamente buio di Cesenatico”.

Per l’occasione uno spettacolo coreografico sul ghiaccio: musiche natalizie, giochi di luce, in un vero e proprio teatro a cielo aperto. Inoltre i visitatori sono stati accolti da un buffet, mentre la Dolce Baita ha aperto le sue finestrelle con le specialità più amate dell’inverno.

Anche l’ex Lavatoio si è vestito a festa, addobbato di luci di Natale.

Apertura fino all’11 gennaio.

Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

