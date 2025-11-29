Si accende la pista del ghiaccio in largo San Giacomo

Per l’occasione uno spettacolo coreografico sul ghiaccio: musiche natalizie, giochi di luce, in un vero e proprio teatro a cielo aperto. Inoltre i visitatori sono stati accolti da un buffet, mentre la Dolce Baita ha aperto le sue finestrelle con le specialità più amate dell’inverno.

Anche l’ex Lavatoio si è vestito a festa, addobbato di luci di Natale.

Apertura fino all’11 gennaio.