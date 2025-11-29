Verde pubblico, intervento straordinario da oltre 600 mila euro

Gli interventi:

Rotatorie

L’intervento riguarderà sette rotatorie presenti sul territorio con l’introduzione di piante perenni, rimozione della vegetazione a fine ciclo e una riqualificazione complessiva. I lavori verranno effettuati sulla rotatoria del cavalcavia di Ponente, la rotatoria di via Cavour, la rotatoria di viale Magrini, la rotatoria all’incrocio tra viale Trento e viale Carducci, la rotatoria all’incrocio tra viale Torino e viale Carducci, la rotatoria all’incrocio tra viale Bernini e viale Melozzo, la rotatoria all’incrocio tra Via delle Nazioni, Viale Litorale Marina, Via del Rio e Via Nazionale.

Lungomare di Ponente e Levante

Il progetto prevede la riqualificazione delle aiuole lungo la strada che delineano i Viali Lungomare Ponente e Levante. Gli interventi prevedono l’impianto alternato di composizioni botaniche caratterizzate dall’accostamento di diverse specie con fioriture che si combinano e si alternano nel tempo. Questa tipologia di impianti arricchisce gli spazi di colorazioni e volumi che valorizzano il contesto circostante e aumentando il valore ornamentale e scenico delle aiuole. La selezione delle piante è stata effettuata considerando quelle più idonee all’ambiente litoraneo. L’obiettivo è creare un’armonia di colori e forme, alternando piante alte e basse, con fioriture prolungate e foglie di consistenza diversa.

Si interverrà – nella zona Ponente – da viale Cavour al Porto canale, per una lunghezza complessiva di circa 500 m; nella zona di Levante invece su Viale Carducci dall’incrocio con Via Dante Alighieri fino a Via delle Nazioni, per una lunghezza complessiva di circa 1,5 km.

Giardini al mare

Il progetto ha come obiettivo il recupero e il rilancio di una delle aree identitarie della città, nonchè tra le più frequentate da cittadini e turisti. L’obiettivo è quello di di eliminare gli elementi di degrado, come alberi deperienti, pavimentazioni in legno usurate e arredi in materiale legnoso che presentavano evidenti segni di deterioramento. Il progetto di riqualificazione e di valorizzazione di questo tratto dei Giardini a mare si traduce in interventi mirati e finalizzati ad una riqualificazione che operi nel rispetto degli spazi e dell’esistente, cercando di conservarne i caratteri peculiari e introducendo elementi che si integrino al meglio con essi. Dal punto di vista ambientale e della sostenibilità, l’uso di materiali caratterizzati da scarse esigenze manutentive, che garantiscano alle superfici permeabilità e traspirazione, e l’inserimento di specie vegetali rustiche con basse necessità idriche rende il progetto sostenibile non solo dal punto di vista ecologico. Gli interventi puntuali previsti mirano alla riqualificazione di giochi esistenti, l’inserimento di nuovi giochi ad integrazione delle strutture esistenti. La tipologia degli arredi scelti, che integreranno quelli esistenti più tradizionali, consente di unire gioco e apprendimento, stimolando la curiosità, la coordinazione e lo sviluppo cognitivo in modo creativo e divertente. Verranno convertite le fontane esistenti a dry garden con l’inserimento di rocce di diversa dimensione tipo “passo giapponese”, associate a nuovi impianti di arbusti ed erbacee perenni con la realizzazione di un maxi gradone di collegamento fra l’area pedonale e l’area verde rialzata, a sostituzione delle attuali gradonate in legno. Verranno inseriti nuovi cestini e nuove sedute con rinnovo della pavimentazione e impianti arborei di arbusti e piante erbacee perenni. La porzione di progetto che prevede la riqualificazione e la manutenzione del tratto di Giardini al mare si sviluppa tra Via Montegrappa e Piazza Andrea Costa, parallelamente a Viale giardini al mare Giorgio Ghezzi.

Piazza delle Conserve

Gli interventi progettuali interessano la rigenerazione di alcuni tra gli elementi di una delle piezze più frequentate di Cesenatico. Il progetto prevede l’integrazione di una scala costituita da profilo in corten, elemento semplice e di facile inserimento dal punto di vista percettivo e progettuale; di una pavimentazione in lastre di pietra posate a secco su ghiaia sul fondo della conserva esistente, per cui non sarà necessario aggiungere altro. Le lastre saranno preventivamente dipinte ed incise per riprodurre elementi ludici e forme che riprendono la fauna ittica, ispirata alla funzione della conserva. La vegetazione di progetto è caratterizzata da arbusti tappezzanti sempreverdi il cui scopo, come anticipato, è duplice con valenza ornamentale e di deterrenza per il calpestio delle aiuole. L’inserimento di una bordura in corten, oltre al carattere ornamentale in continuità stilistica con gli altri interventi progettuali, consentirà di apportare maggiore quantità di terreno facilitando e migliorando l’attecchimento del nuovo impianto di arbusti ed erbacee perenni.

Piazza Volta e interventi puntuali sui viali

Il progetto prevede la riqualificazione di Piazza Volta e di punti che necessitano manutenzioni mirate lungo i viali principali di Cesenatico. Gli interventi puntuali prevedono la rimozione di arbusti a fine ciclo, cartelli segnaletici superati; l’inserimento di aree gioco e workout a Bagnarola nel Parco Via delle Rose, in Piazza Matteotti e Viale Bernini. Si prevede la riqualificazione della fontana e delle aiuole di pertinenza del Palazzo del turismo in Via Roma; si procederà anche a eventuali interventi puntuali di alcuni incroci e aiuole di Via Euclide, Via Alberti, e la rotonda di viale Anita Garibaldi.