A Cesenatico si accende il Natale con una dedica speciale

L’inaugurazione del presepe della Marineria e lo spettacolo

Questo pomeriggio (domenica 30 novembre) si è illuminato il Natale di Cesenatico.

Il momento clou è stato lo spettacolo curato da Cardinali Group. L’intera performance si è sviluppata davanti lo specchio d’acqua antistante il Museo della Marineria e la chiesa di San Giacomo. Un evento partecipato da migliaia di persone che hanno riempito entrambe le sponde del porto canale dal Ponte del gatto fino a superare il ponte di via Mazzini.

Lo spettacolo è stato più scenografico rispetto le passate edizioni e ha unito alle esibizioni “on air” due immense mani a terra. Non sono mancati i fuochi d’artificio e i canti dal vivo del coro.