A Cesenatico si accende il Natale con una dedica speciale

Le campane di San Giacomo suonano a festa, i canti di Natale riempiono il porto canale, il Presepe della Marineria, l’albero di Natale e le luminarie si accendono in mezzo allo stupore di migliaia di persone che sembrano abbracciare la flotta della natività.
La dedica al poeta
L’inizio dello spettacolo è avvenuto come da programma intorno alle 17 con le parole del sindaco Matteo Gozzoli che ha dedicato un momento così importante al poeta Stefano Simoncelli che aveva casa proprio a poche decine di metri dal palco. Il poeta, scomparso pochi mesi fa, è stato ricordato con una sua poesia. Solo un poeta come Simoncelli poteva scrivere un pensiero in grado di incontrare la gioia e lo stupore anche se l’unico assente (giustificato) pareva lui.
L’inaugurazione del presepe della Marineria e lo spettacolo
Questo pomeriggio (domenica 30 novembre) si è illuminato il Natale di Cesenatico.
Il momento clou è stato lo spettacolo curato da Cardinali Group. L’intera performance si è sviluppata davanti lo specchio d’acqua antistante il Museo della Marineria e la chiesa di San Giacomo. Un evento partecipato da migliaia di persone che hanno riempito entrambe le sponde del porto canale dal Ponte del gatto fino a superare il ponte di via Mazzini.
Lo spettacolo è stato più scenografico rispetto le passate edizioni e ha unito alle esibizioni “on air” due immense mani a terra. Non sono mancati i fuochi d’artificio e i canti dal vivo del coro.
Un grande apparato di sicurezza
Un evento come l’inaugurazione del Presepe richiede una grande organizzazione, ma anche una macchina di soccorsi interforze in grado di attivarsi subito in caso di emergenza. Siamo pur sempre a un passo dal porto canale con le sue gelide acque. Così erano presenti due professionisti del salvataggio della Coop. Stabilimenti Balneari che, fin dalle prime ore del pomeriggio, hanno piazzato salvagenti anulari in punti strategici. Inoltre hanno vigilato durante l’evento.
Erano in buona compagnia. Infatti erano presenti anche i vigili del fuoco volontari di Cesenatico con una squadra nelle immediate vicinanze di piazza Pisacane. Tanti i volontari di Croce Rossa presenti con un’ambulanza nei pressi della statua di Garibaldi. Inoltre non mancavano gli uomini della protezione civile, le divise della Polizia Locale con agenti in alta uniforme come una coppia di Carabinieri che ha sfilato sotto al palco. Non mancavano i vertici della Finanza e della Guardia Costiera.
Impeccabile il lavoro dei due tecnici operativi: Maurizio e Antonio, vera cabina di regia dello spettacolo!