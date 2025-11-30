 Skip to main content
Notizie

I bambini di Bagnarola addobbano l’albero di Natale

Alessandro Mazza30 Novembre 2025
albero della vita natale bagnarola

Bambini coloreranno l’albero di Natale di Bagnarola

Nella mattina di lunedì 1 dicembre le bambine e i bambini della Scuola dell’Infanzia Primo Lucchi addobberanno l’albero di Natale della frazione di Bagnarola con l’aiuto dei volontari dell’associazione L’Albero della vita che gestisce la Casa al Gelso, situata vicino alla Scuola dell’Infanzia. Gli addobbi sono stati realizzati dalle bambine e dai bambini con la guida preziosa delle maestre. L’associazione ha contribuito con l’acquisto di parte del materiale.

Venerdì 5 dicembre seguirà l’accensione delle luci dell’Albero di Natale coordinata dal Comitato di zona in collaborazione con l’Associazione.

Alessandro Mazza

Alessandro Mazza

