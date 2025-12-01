Autovelox non registrati: dal 29 novembre multe nulle. A Cesenatico…

Dal 29 novembre le multe rilevate dagli autovelox non registrati sulla piattaforma ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) sono considerate nulle. Si è infatti concluso il censimento nazionale obbligatorio che imponeva a tutti gli enti di inserire i propri dispositivi nel database ministeriale. E l’autovelox di Cesenatico, in Statale Adriatica, è registrato, questo significa che le multe che verranno staccate saranno valide.

Ma gli autovelox privi di registrazione rischiano ora di rendere invalide tutte le sanzioni emesse a partire da questa data. L’obiettivo del censimento è garantire maggiore trasparenza e uniformità nei controlli, creando un elenco pubblico consultabile dai cittadini. Durante la registrazione, gli enti dovevano fornire informazioni tecniche come marca, modello, posizione e documentazione di approvazione o omologazione.