Dormitorio di Largo Cappuccini chiuso: il Comune attiva un servizio d’emergenza

Il dormitorio di Largo Cappuccini non aprirà, almeno per il momento. La Curia, che gestisce la struttura, non è riuscita a individuare un’associazione di volontariato disponibile a prendere in carico la gestione del servizio. Saranno i disordini dello scorso anno, le minacce di suicidio, la vicina scuola media e le lamentele dei residenti, sta di fatto che si tratta di una situazione che crea difficoltà proprio all’inizio del periodo più delicato dell’anno, con l’arrivo dei primi freddi.

Per far fronte all’emergenza freddo, il Comune ha predisposto un piano immediato: da questa sera, lunedì 1 dicembre, sarà attivato un dormitorio attraverso una gestione mista tra Servizi Sociali e Caritas, incaricati di valutare e regolare gli ingressi. Grazie a una convenzione con alcune strutture del territorio, sarà garantito un posto sicuro per circa dieci persone senza dimora, evitando che trascorrano la notte all’aperto. Il servizio resterà operativo fino a Pasqua.