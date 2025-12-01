 Skip to main content
Il Giro d’Italia femminile 2026 parte da Cesenatico

Anna Budini1 Dicembre 2025
Sarà Cesenatico il punto di partenza del prossimo Giro d’Italia femminile, confermando ancora una volta il forte legame tra la località romagnola e il ciclismo. La presentazione ufficiale dell’edizione 2026 si è tenuta oggi a Roma, durante la quale è stato svelato che proprio da Cesenatico prenderà il via la prima tappa, in programma il 30 maggio.

Il serpentone rosa partirà da Cesenatico e arriverà a Ravenna.

A commentare l’annuncio è stato il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli: “Adesso è ufficiale, e possiamo dirlo: Cesenatico sarà la città della Grande Partenza del Giro d’Italia femminile 2026. Sabato 30 maggio è in programma la Cesenatico-Ravenna, prima tappa della prossima edizione e grande festa di sport per tutta la nostra città!”.

