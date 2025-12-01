Il Giro d’Italia femminile 2026 parte da Cesenatico

Sarà Cesenatico il punto di partenza del prossimo Giro d’Italia femminile, confermando ancora una volta il forte legame tra la località romagnola e il ciclismo. La presentazione ufficiale dell’edizione 2026 si è tenuta oggi a Roma, durante la quale è stato svelato che proprio da Cesenatico prenderà il via la prima tappa, in programma il 30 maggio.
Il serpentone rosa partirà da Cesenatico e arriverà a Ravenna.
A commentare l’annuncio è stato il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli: “Adesso è ufficiale, e possiamo dirlo: Cesenatico sarà la città della Grande Partenza del Giro d’Italia femminile 2026. Sabato 30 maggio è in programma la Cesenatico-Ravenna, prima tappa della prossima edizione e grande festa di sport per tutta la nostra città!”.