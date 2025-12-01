Qualità della vita 2025, rimonta per le città metropolitane. Sud fanalino di coda

Il podio

E’ tutto del Nord: Trento al primo posto seguito da Bolzano al secondo e Udine al terzo.

Il Trentino “batte” la media italiana in più della metà dei 134 indicatori considerati dal rapporto sul Benessere equo e sostenibile dell’Istat, molti dei quali inclusi tra i 90 della Qualità della vita. Qui, perfino la percezione della sicurezza è elevata: sette persone su 10, infatti, camminerebbero da sole al buio.

Bolzano, dal canto suo, è già stata cinque volte prima e l’anno scorso era stata terza.

Udine, infine, era già stata stata vincitrice dell’edizione 2023 e nella top 10 della classifica che misura la qualità di «Ambiente e servizi», terza per densità di impianti fotovoltaici.