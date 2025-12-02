I bambini addobbano l’Albero di Natale di Bagnarola

I bambini hanno appeso palline rosse e azzurre realizzate con semplici materiali e abbellite con i loro disegni. Canti, girotondo, sorrisi e un dolce regalo hanno dato vita a un momento di condivisione.

“Ora siamo pronti per l’accensione delle luci e la festa insieme al Comitato di Zona e ai rappresentanti dell’amministrazione comunale, venerdi 5 dicembre (ore 21)”, spiegano dal quartiere.