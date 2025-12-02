I bambini addobbano l’Albero di Natale di Bagnarola

Una mattinata carica di emozioni questa mattina (lunedì 1 dicembre) a Bagnarola. I circa 50 bambini delle due sezioni della scuola dell’infanzia Primo Lucchi, guidati dalle loro maestre Barbara, Elisabetta, Scilla, Teresa e Aloa, sono arrivati ai piedi dell’albero di Natale del quartiere.
Hanno incontrato gli elfi e il Babbo Natale dell’associazione L’Albero della Vita.
I bambini hanno appeso palline rosse e azzurre realizzate con semplici materiali e abbellite con i loro disegni. Canti, girotondo, sorrisi e un dolce regalo hanno dato vita a un momento di condivisione.
“Ora siamo pronti per l’accensione delle luci e la festa insieme al Comitato di Zona e ai rappresentanti dell’amministrazione comunale, venerdi 5 dicembre (ore 21)”, spiegano dal quartiere.