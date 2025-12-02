 Skip to main content
Notizie

I bambini addobbano l’Albero di Natale di Bagnarola

Anna Budini2 Dicembre 2025
albero di natale bagnarola

Una mattinata carica di emozioni questa mattina (lunedì 1 dicembre) a Bagnarola. I circa 50 bambini delle due sezioni della scuola dell’infanzia Primo Lucchi, guidati dalle loro maestre Barbara, Elisabetta, Scilla, Teresa e Aloa, sono arrivati ai piedi dell’albero di Natale del quartiere.

Hanno incontrato gli elfi e il Babbo Natale dell’associazione L’Albero della Vita.

Unisciti al canale WhatsappUnisciti al canale Telegram
albero di natale bagnarola

I bambini hanno appeso palline rosse e azzurre realizzate con semplici materiali e abbellite con i loro disegni. Canti, girotondo, sorrisi e un dolce regalo hanno dato vita a  un momento di condivisione.

“Ora siamo pronti per l’accensione delle luci e la festa insieme al Comitato di Zona e ai rappresentanti dell’amministrazione comunale, venerdi 5 dicembre (ore 21)”, spiegano dal quartiere.

Tags:

Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

Leave a Reply

Share