Basket CerviaCesenatico, tre atleti del vivaio conquistano l’A2

Grande soddisfazione per la società: tre giovani del vivaio hanno esordito in A2
Una nuova soddisfazione per il settore giovanile del Basket CerviaCesenatico, da sempre impegnato nella crescita di giovani talenti. Ben tre giovani cresciuti nelle giovanili della società hanno infatti fatto recentemente il loro esordio in serie A2.
Si tratta di David Bonomi, classe 2009, già nazionale Under 16, che gioca a Forlì; nonché di Thomas Dellachiesa e Valentin Georgescu, entralbi classe 2009, che giocano nella RBR Rimini.
“Non era mai capitato che tre dei nostri ragazzi esordissero nell’arco di un mese in un campionato di questa portata”, spiegano con grande soddisfazione dalla società. Si aggiungono a David Sirri, Tommaso Pillastrini, Andrea Baldini e Nicolò Baldisserri, che negli ultimi tre anni hanno esordito in A2.
Nelle foto, David Bonomi, Thomas Dellachiesa e Valentin Georgescu