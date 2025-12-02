Cesenatico, al via tre nuove mostre

Colori del moderno e tracce d’antico

Sarà inaugurata sabato 6 dicembre alle ore 18 alla Galleria Comunale “Leonardo da Vinci” la mostra “Colori del moderno e tracce d’antico”, che presenta un secondo sguardo – dopo l’allestimento di un anno fa dedicato alla straordinaria serie di vetri artistici e artisti extraeuropei – all’interno della preziosa collezione d’arte donata da Giovanni Bissoni nel 2023 al Comune di Cesenatico.

La mostra presenta altri due nuclei particolarmente interessanti della collezione, il primo dedicato a pitture e sculture novecentesche e contemporanee, con una presenza significativa di autori di ambito cesenate: Giannetto Malmerendi, Mario Morigi, Luciano Caldari, Giovanni Cappelli, Osvaldo Piraccini, Ugo Pasini, Alberto Sughi, Ilario Fioravanti, Alan Gattamorta; e inoltre opere rappresentative di noti artisti come Sante Monachesi, Tono Zancanaro, Amelio Roccamonte e di esponenti dell’ultima generazione del ‘900, come Omar Galliani, Roberto Donatelli, Gianni Cestari. Il secondo nucleo in mostra comprende invece una sezione di arte antica, anch’essa oggetto dell’interesse collezionistico di Bissoni con disegni, dipinti, sculture per lo più dei secoli XVII e XVIII, che qui si presentano con le indicazioni di autori e riferimenti cronologici risultanti nelle carte d’archivio, ma che proprio per il loro pregio qualitativo saranno oggetto di successivi studi.

Come è noto, Giovanni Bissoni, prematuramente scomparso nel 2023, ha voluto donare la sua intera raccolta d’arte al Comune di Cesenatico: un patrimonio di straordinario valore con una varietà di componenti che spazia dai generi tradizionali della pittura, scultura e grafica all’artigianato d’autore e al design, e lascia intendere precisi orientamenti di gusto del collezionista, interessato anche – in quanto appassionato viaggiatore – alla raccolta di materiali legati alle tradizioni etniche dei paesi visitati.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 6 dicembre 2025 al 14 giugno 2026, proseguendo la nuova fisionomia della Galleria Leonardo quale spazio espositivo dedicato a illustrare, a rotazione, le collezioni d’arte possedute dal Comune di Cesenatico.