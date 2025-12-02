 Skip to main content
E’ di Cesenatico il volto del nuovo spot Tognana

Anna Budini2 Dicembre 2025
Tognana Nicolò Morigi

Tognana torna alla ribalta con una campagna pubblicitaria energica e colorata dedicata ai piccoli elettrodomestici della linea Iridea, confermando la volontà dell’azienda di rafforzare la propria presenza in questo mercato in continua crescita. Il nuovo concept, lanciato con il claim “Tutti vogliono friggere!”, racconta una cucina dinamica, allegra e ricca di personalità, in linea con la filosofia che Tognana porta avanti da anni.

Al centro dello spot Tognana 2025, firmato dall’agenzia creativa Advisionair & Partners, il protagonista è Nicolò Morigi, classe 1987, originario di Cesenatico e oggi lavora a Verona come indossatore.

Immagine tratta dallo spot Tognana

Tognana Nicolò Morigi

La pubblicità Tognana è pianificata sulle reti Mediaset, SKY, La7, WBD e online su YouTube, garantendo una copertura nazionale molto ampia. La campagna prosegue così il percorso iniziato lo scorso anno, ribadendo l’identità di un marchio che vuole trasformare la quotidianità in un’esperienza fatta di colore, gusto e allegria.

