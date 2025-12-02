E’ di Cesenatico il volto del nuovo spot Tognana

La pubblicità Tognana è pianificata sulle reti Mediaset, SKY, La7, WBD e online su YouTube, garantendo una copertura nazionale molto ampia. La campagna prosegue così il percorso iniziato lo scorso anno, ribadendo l’identità di un marchio che vuole trasformare la quotidianità in un’esperienza fatta di colore, gusto e allegria.