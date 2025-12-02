Cinema Rex, arriva “Flora”

Flora Monti, originaria di Monterenzio, e’ stata la piu’ giovane staffetta partigiana della Resistenza Italiana, ora ha 94 anni e vive a Bologna. Il documentario parla di lei, partigiana bambina nell’Appennino Tosco Emiliano e del viaggio che ha affrontato nel ’44 per arrivare al campo profughi di Cinecitta’.