Iniziata la demolizione dell’ex Coop di viale Roma

La Storia: Dalla “Casa del Popolo” alla Balera “La Medusa”

L’immobile attuale, risalente agli anni Cinquanta è stato per decenni un punto di riferimento per la comunità locale. La sua storia attraversa diverse fasi:

Politica e Sindacato: è stato a lungo sede del Pci e successivamente del Pds, nonché degli uffici della Cgil fino ai primi anni Duemila.

Intrattenimento: in tempi più remoti, i locali ospitavano la balera “La Medusa”.

Commercio e Servizi: ha ospitato l’assicurazione Unipol e, per circa vent’anni, il supermercato Coop Adriatica.

Il progetto: appartamenti e negozi nel cuore di Cesenatico

L’intervento prevede la demolizione completa del vecchio fabbricato e la costruzione di un immobile moderno. Il piano terra, affacciato sul prestigioso asse commerciale di viale Roma, sarà dedicato a negozi e attività commerciali. Dal primo piano in su, verranno realizzati circa 20 nuovi alloggi. Il palazzo dovrebbe svilupparsi su 5-6 piani.