Iniziata la demolizione dell’ex Coop di viale Roma

Al via la demolizione dell’ex Coop
Sono iniziati i lavori di demolizione dell’edificio che ha ospitato l’ex Coop di Viale Roma. Dopo circa un decennio di abbandono, l’edificio sarà demolito e lascerà il posto a degli appartamenti che, dalle immagini dei render, paiono di lusso. Quella struttura era un neo in una delle vie centralissime e ora lascerà il posto a una nuova vita.
La Storia: Dalla “Casa del Popolo” alla Balera “La Medusa”
L’immobile attuale, risalente agli anni Cinquanta è stato per decenni un punto di riferimento per la comunità locale. La sua storia attraversa diverse fasi:
Politica e Sindacato: è stato a lungo sede del Pci e successivamente del Pds, nonché degli uffici della Cgil fino ai primi anni Duemila.
Intrattenimento: in tempi più remoti, i locali ospitavano la balera “La Medusa”.
Commercio e Servizi: ha ospitato l’assicurazione Unipol e, per circa vent’anni, il supermercato Coop Adriatica.
Il progetto: appartamenti e negozi nel cuore di Cesenatico
L’intervento prevede la demolizione completa del vecchio fabbricato e la costruzione di un immobile moderno. Il piano terra, affacciato sul prestigioso asse commerciale di viale Roma, sarà dedicato a negozi e attività commerciali. Dal primo piano in su, verranno realizzati circa 20 nuovi alloggi. Il palazzo dovrebbe svilupparsi su 5-6 piani.
Numerosi cantieri in città
Al momento a Cesenatico sono diversi i cantieri pubblici e privati che sono in corso. Nelle scorse settimane sono iniziati i lavori di svuotamento delle cantine dell’ex Hotel Pino. Erano piene di acqua. Proseguono i lavori in via Pian del Carpine dove sono state abbattute entrambe le colonie Saldemi e Perazzolo come da piani. Al loro posto sorgerà un parcheggio.
Infine sarà necessario attendere la fine delle festività natalizie e l’afflusso di persone in città per l’inizio del cantiere del rifacimento del ponte del Gatto.