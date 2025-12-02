 Skip to main content
Gatteo Mare: scomparso un pappagallo, caccia in tutta la città

Anna Budini2 Dicembre 2025
pappagallo

A Gatteo Mare è scattata da questa mattina (martedì 2 dicembre) una vera mobilitazione per ritrovare un pappagallo Lorichetto arcobaleno, una specie particolarmente colorata appartenente alla famiglia Psittaculidae. L’uccello, originario delle Molucche del Sud, della Nuova Guinea occidentale e delle Isole della Lealtà, potrebbe facilmente attirare l’attenzione grazie al suo piumaggio variopinto.

pappagallo

Il Lorichetto arcobaleno, noto per i colori accesi e per la sua natura socievole, potrebbe essersi allontanato spaventato o incuriosito da rumori e movimenti della zona. I residenti di Gatteo Mare e delle aree limitrofe sono invitati a prestare attenzione a eventuali avvistamenti sugli alberi o nei giardini, luoghi dove l’animale potrebbe aver cercato riparo.

Chiunque avvisti il pappagallo può segnalare la sua posizione scrivendo alla mail: redazione@livingcesenatico.it.

