Si accende l’Albero di Natale a Bagnarola

A Bagnarola la festa di Natale: accensione dell’albero e cenone romagnolo
Il Comitato di Zona di Bagnarola è lieto di invitare tutta la cittadinanza al tradizionale evento di Natale a Bagnarola di Cesenatico: una serata all’insegna della tradizione e dell’atmosfera natalizia che culminerà con la suggestiva accensione dell’albero di Natale.
L’appuntamento è fissato per venerdì 5 dicembre nella Casa al Gelso, in via Almerici 8, a Bagnarola
Il programma
La serata si dividerà in due momenti:
Ore 19: cenone di Natale
Per iniziare la festa, sarà servita una tipica cena romagnola. Il menù prevede:
-
cappelletti al ragù
-
piadina e affettati
-
Formaggio
-
Acqua e Vino
Costi per la cena: adulti: 15 euro, bambini (6-12 anni): 10 euro.
Ore 21: serata dell’accensione dell’albero
Il momento clou della serata sarà l’accensione dell’Albero di Quartiere. Un momento arricchito dagli addobbi realizzati dai bambini della scuola dell’infanzia di Bagnarola, musica dal vivo, ospiti speciali “dal Polo Nord”, distribuzione di bevande calde e ciambella per tutti.
Per la cena è necessaria la prenotazione al numero: 335 591 3002 oppure 346 133 1256.