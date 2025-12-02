 Skip to main content
Si accende l’Albero di Natale a Bagnarola

Anna Budini2 Dicembre 2025
A Bagnarola la festa di Natale: accensione dell’albero e cenone romagnolo

Il Comitato di Zona di Bagnarola è lieto di invitare tutta la cittadinanza al tradizionale evento di Natale a Bagnarola di Cesenatico: una serata all’insegna della tradizione e dell’atmosfera natalizia che culminerà con la suggestiva accensione dell’albero di Natale.

L’appuntamento è fissato per venerdì 5 dicembre nella Casa al Gelso, in via Almerici 8, a Bagnarola

Il programma

La serata si dividerà in due momenti:

Ore 19: cenone di Natale

Per iniziare la festa, sarà servita una tipica cena romagnola. Il menù prevede:

  • cappelletti al ragù

  • piadina e affettati

  • Formaggio

  • Acqua e Vino

Costi per la cena: adulti: 15 euro, bambini (6-12 anni): 10 euro.

Ore 21: serata dell’accensione dell’albero

Il momento clou della serata sarà l’accensione dell’Albero di Quartiere. Un momento arricchito dagli addobbi realizzati dai bambini della scuola dell’infanzia di Bagnarola, musica dal vivo, ospiti speciali “dal Polo Nord”, distribuzione di bevande calde e ciambella per tutti.

Per la cena è necessaria la prenotazione al numero: 335 591 3002 oppure 346 133 1256.

