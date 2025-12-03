Arriva il bus “manifesto” per dire “no” alla violenza sulle donne

Rendere visibile l’impegno contro la violenza di genere portando il tema nei luoghi di vita, attraversati ogni giorno dalla comunità. Dopo l’iniziativa della gratuità dei trasporti del 25 novembre nell’ambito della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, Start Romagna prosegue il proprio percorso di sensibilizzazione insieme ai Soroptimist Club della Romagna con un programma di eventi che vedrà nelle piazze un vero e proprio bus “manifesto”.
Domani (giovedì 4 dicembre) dalle 10.00 alle 14.00 all’autostazione in piazza Karl Marx di Cesena il bus Start, appositamente allestito, diverrà spazio aperto di incontro, dialogo e informazione.
Il veicolo porterà tra le persone un messaggio di attenzione e un richiamo alla necessità di un impegno costante nel contrasto alla violenza sulle donne, mostrando i contenuti delle campagne di sensibilizzazione dei Soroptimist Club e dell’azienda di trasporto pubblico locale.
A bordo del bus si terranno momenti di confronto dedicati alle campagne “Non lasciamo spazio alla violenza” di Start Romagna e “Orange the World – Read the Signs” promossa da Soroptimist International, con interventi di rappresentanti istituzionali, autorità locali e studenti delle scuole del territorio. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.
L’iniziativa sarà inoltre l’occasione per presentare il sedile rosso, ora installato in modo permanente sui bus di Start Romagna come segno di consapevolezza e di presa di posizione pubblica per il contrasto alla violenza sulle donne.
Il bus “manifesto” concluderà a Cesena il suo tour romagnolo dopo le presenze a Rimini, Ravenna e Forlì.