Arriva il bus “manifesto” per dire “no” alla violenza sulle donne

A bordo del bus si terranno momenti di confronto dedicati alle campagne “Non lasciamo spazio alla violenza” di Start Romagna e “Orange the World – Read the Signs” promossa da Soroptimist International, con interventi di rappresentanti istituzionali, autorità locali e studenti delle scuole del territorio. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

L’iniziativa sarà inoltre l’occasione per presentare il sedile rosso, ora installato in modo permanente sui bus di Start Romagna come segno di consapevolezza e di presa di posizione pubblica per il contrasto alla violenza sulle donne.

Il bus “manifesto” concluderà a Cesena il suo tour romagnolo dopo le presenze a Rimini, Ravenna e Forlì.