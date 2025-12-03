Musical al Teatro Comunale: si comincia!

Al comunale sbarca uno dei musical più noti: Sister Act. L’appuntamento è per domenica 7 dicembre alle 16 e ha fatto il tutto esaurito di biglietti a pochi giorni dall’apertura delle prevendite. Inaugura con uno dei titoli più noti la stagione dei musical sotto la direzione artistica di Ivan Boschi. Il perfetto incontro tra tradizione, teatro e coro gospel è portato in scena dalla compagnia “La Ragnatela” che animerà la domenica pomeriggio del Teatro di Cesenatico dando il “la” alle festività che conducono al Natale.
Sinossi
Involontaria testimone di un omicidio compiuto dal boss suo ex-amante, Deloris, cantante nei night club, denuncia il crimine a un poliziotto che, per proteggerla, la nasconde in un convento travestita da suora. Sulle prime, alle prese con la tonaca, il refettorio, la cella e tutti gli altri rituali del chiostro, la novizia appare un po’ disorientata. Ma poi, poco per volta, ci prende gusto e trasforma lo scalcagnato coro di suorine del convento in uno straordinario “ensemble” vocale, che riempie di nuovo la chiesa di fedeli.
Musiche di Alan Menken; liriche Gleen Slater; libretto Cheri Steinkellner e Bill Steinkeller.
La Compagnia La Ragnatela è nata nell’aprile 2000 a Bologna per desiderio e volontà di alcuni amici amanti del teatro. Attualmente l’Associazione conta di circa 80 performer.
Calendario dei musical
Dopo il successo della “Famiglia Addams”, la compagnia della Corona torna a Cesenatico il 14 febbraio alle 21, con “Lupin, il musical“. Sarà in scena a Cesenatico grazie ad attori di altissimo livello, tra i quali, solo per citarne alcuni, Flavio Gismondi (Giulietta e Romeo, Un posto al sole, Newsies, Fame, ecc), Angelica Cinquantini (Casanova opera pop, I Cesaroni, Viola come il mare 2, ecc) e Umberto Scida (il “Re dell’Operetta”, Rent, Jesus Christ Superstar, Il principe ranocchio, ecc). L’atmosfera è quella della Parigi degli anni ’30, satura di fascino e di mistero che fa da cornice ad una storia fatta di sogni e speranze, ma anche ironia, passione, vendetta. Una storia che sa divertire, ma anche toccare il cuore.
Destiny’s Cafee the musical debutterà a Cesenatico il 25 marzo alle 21. La nuova imponente produzione della compagnia N.D.O., scritta e diretta da Ivan Boschi, porta in scena 30 performer e una band dal vivo per una storia corale di incontri e seconde possibilità.
C’è un fermento nuovo e ambizioso nel panorama del teatro musicale italiano, un segnale di vitalità che prende il nome di “Destiny’s Cafee”. Non è solo uno spettacolo, ma una vera e propria scommessa produttiva: un cast di 30 performer, una band rigorosamente dal vivo e una storia completamente originale tratta da una storia vera oltreoceano. A firmarla il testo e la regia è Ivan Boschi. (Tutte le repliche sono sul sito del teatro).
“The Prom” è l’ultimo musical in cartellone per la stagione. Sarà al Comunale il 18 aprile alle 21. Un ballo, una rivoluzione.
In una cittadina chiusa e conservatrice, una ragazza osa chiedere solo una cosa: poter andare al ballo con la persona che ama. Ma ciò che nasce come uno scandalo locale si trasforma in una travolgente rivoluzione di empatia, libertà e orgoglio.
A mettersi in gioco saranno quattro eccentriche star di Broadway, pronte a portare sul palco della vita un messaggio potente: ognuno ha il diritto di essere sé stesso, di amare liberamente, e di essere accettato per ciò che è. The Prom è molto più di un musical: è una festa di colori, musica, risate e lacrime. Un inno all’inclusività, al rispetto e al coraggio di chi rompe le barriere dell’ignoranza.
Prenotazioni al 388.1142484
Tutti gli appuntamenti con i musical a teatro sono disponibili sul sito teatrocomunalecesenatico.it