Musical al Teatro Comunale: si comincia!

Calendario dei musical

Dopo il successo della “Famiglia Addams”, la compagnia della Corona torna a Cesenatico il 14 febbraio alle 21, con “Lupin, il musical“. Sarà in scena a Cesenatico grazie ad attori di altissimo livello, tra i quali, solo per citarne alcuni, Flavio Gismondi (Giulietta e Romeo, Un posto al sole, Newsies, Fame, ecc), Angelica Cinquantini (Casanova opera pop, I Cesaroni, Viola come il mare 2, ecc) e Umberto Scida (il “Re dell’Operetta”, Rent, Jesus Christ Superstar, Il principe ranocchio, ecc). L’atmosfera è quella della Parigi degli anni ’30, satura di fascino e di mistero che fa da cornice ad una storia fatta di sogni e speranze, ma anche ironia, passione, vendetta. Una storia che sa divertire, ma anche toccare il cuore.

Destiny’s Cafee the musical debutterà a Cesenatico il 25 marzo alle 21. La nuova imponente produzione della compagnia N.D.O., scritta e diretta da Ivan Boschi, porta in scena 30 performer e una band dal vivo per una storia corale di incontri e seconde possibilità.

C’è un fermento nuovo e ambizioso nel panorama del teatro musicale italiano, un segnale di vitalità che prende il nome di “Destiny’s Cafee”. Non è solo uno spettacolo, ma una vera e propria scommessa produttiva: un cast di 30 performer, una band rigorosamente dal vivo e una storia completamente originale tratta da una storia vera oltreoceano. A firmarla il testo e la regia è Ivan Boschi. (Tutte le repliche sono sul sito del teatro).

“The Prom” è l’ultimo musical in cartellone per la stagione. Sarà al Comunale il 18 aprile alle 21. Un ballo, una rivoluzione.

In una cittadina chiusa e conservatrice, una ragazza osa chiedere solo una cosa: poter andare al ballo con la persona che ama. Ma ciò che nasce come uno scandalo locale si trasforma in una travolgente rivoluzione di empatia, libertà e orgoglio.

A mettersi in gioco saranno quattro eccentriche star di Broadway, pronte a portare sul palco della vita un messaggio potente: ognuno ha il diritto di essere sé stesso, di amare liberamente, e di essere accettato per ciò che è. The Prom è molto più di un musical: è una festa di colori, musica, risate e lacrime. Un inno all’inclusività, al rispetto e al coraggio di chi rompe le barriere dell’ignoranza.

