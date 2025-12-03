Sanremo 2025: Laura Pausini verso la co-conduzione con Conti

Dopo la pubblicazione dell’elenco dei vip in gara, cresce l’attesa per scoprire chi affiancherà Carlo Conti nella conduzione del Festival di Sanremo 2025. Secondo quanto riportano i siti specializzati, prende sempre più forza l’ipotesi di Laura Pausini. La cantante di Solarolo sarebbe infatti vicinissima alla conferma per tutte e cinque le serate, dal 24 al 28 febbraio.
Oltre al ruolo di co-conduttrice, Pausini dovrebbe partecipare con interventi musicali nel corso di ogni serata, rendendola una presenza centrale della kermesse. Tra i nomi che circolano come possibili ulteriori supporti figurano quelli di Clara e Loredana Berté.
Resta comunque aperta anche l’ipotesi di una conduzione tutta “toscana”, con l’accoppiata formata da Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni.
Immagine tratta dai social ufficiali – tour “Io canto”