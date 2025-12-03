 Skip to main content
Sanremo 2025: Laura Pausini verso la co-conduzione con Conti

Anna Budini3 Dicembre 2025
Laura Pausini

Dopo la pubblicazione dell’elenco dei vip in gara, cresce l’attesa per scoprire chi affiancherà Carlo Conti nella conduzione del Festival di Sanremo 2025. Secondo quanto riportano i siti specializzati, prende sempre più forza l’ipotesi di Laura Pausini. La cantante di Solarolo sarebbe infatti vicinissima alla conferma per tutte e cinque le serate, dal 24 al 28 febbraio.

Oltre al ruolo di co-conduttrice, Pausini dovrebbe partecipare con interventi musicali nel corso di ogni serata, rendendola una presenza centrale della kermesse. Tra i nomi che circolano come possibili ulteriori supporti figurano quelli di Clara e Loredana Berté.

Resta comunque aperta anche l’ipotesi di una conduzione tutta “toscana”, con l’accoppiata formata da Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni.

