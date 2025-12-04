Cesenatico e il Cesena alla Ruota della Fortuna

Scelgo la C di Ciofi”. “E chi è?”. “Il capitano del Cesena”. È diventato subito virale il simpatico siparietto andato in onda alla Ruota della Fortuna con Gerry Scotti, quando Sergio, concorrente originario di Cesenatico e grande tifoso bianconero, ha scelto la lettera “C” dedicandola proprio a Davide Ciofi, difensore e capitano del Cesena.
Il momento ha scatenato il sorriso del conduttore e l’entusiasmo dei tifosi, trasformandosi in un vero spot spontaneo per la passione bianconera. Il video del passaggio televisivo è stato infatti condiviso immediatamente sulla pagina Facebook del Museo Bianconero del Cesena, dove ha raccolto like, commenti e condivisioni da parte dei supporter del cavalluccio.