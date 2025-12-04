 Skip to main content
Cesenatico e il Cesena alla Ruota della Fortuna

Anna Budini4 Dicembre 2025
ruota delle fortuna

Scelgo la C di Ciofi”. “E chi è?”. “Il capitano del Cesena”. È diventato subito virale il simpatico siparietto andato in onda alla Ruota della Fortuna con Gerry Scotti, quando Sergio, concorrente originario di Cesenatico e grande tifoso bianconero, ha scelto la lettera “C” dedicandola proprio a Davide Ciofi, difensore e capitano del Cesena.

Il momento ha scatenato il sorriso del conduttore e l’entusiasmo dei tifosi, trasformandosi in un vero spot spontaneo per la passione bianconera. Il video del passaggio televisivo è stato infatti condiviso immediatamente sulla pagina Facebook del Museo Bianconero del Cesena, dove ha raccolto like, commenti e condivisioni da parte dei supporter del cavalluccio.

+++ IL VIDEO +++

Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

