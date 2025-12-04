 Skip to main content
Cesenatico, 500mila euro per il dragaggio del porto canale

Alessandro Mazza4 Dicembre 2025
Dragaggio porti e canali Emilia-Romagna: stanziati oltre 2 milioni per il triennio 2025-2027

Garantire una navigazione efficace e sicura attraverso la manutenzione costante delle vie d’acqua. È questo l’obiettivo della Regione Emilia-Romagna che, per il triennio 2025-2027, ha messo in campo un importante piano di finanziamento dedicato alla rimozione dei fanghi e al dragaggio di porti e canali regionali.

La commissione Territorio e Ambiente, presieduta da Paolo Burani, ha espresso parere favorevole al programma che prevede uno stanziamento complessivo di oltre 2 milioni di euro, fondi essenziali per il mantenimento dell’operatività delle infrastrutture portuali e fluviali.

Il piano di ripartizione: focus sulla provincia di Forlì-Cesena

Le risorse sono state ripartite su base provinciale per intervenire nelle aree più critiche. Per quanto riguarda la provincia di Forlì-Cesena, la Regione ha destinato una quota rilevante pari a 500mila euro.

Interventi previsti a Cesenatico

L’unico Comune della provincia a beneficiare di questo specifico contributo regionale è Cesenatico. I fondi saranno interamente destinati a un intervento cruciale per l’economia e la sicurezza locale:

Dragaggio e movimentazione dei fanghi: pulizia approfondita del porto canale.

Area di intervento: il tratto interessato va dall’imboccatura dell’asta portuale fino al sistema di difesa delle porte vinciane.

Obiettivo: migliorare sensibilmente la navigabilità e prevenire l’interramento, garantendo l’accesso sicuro ai natanti e non solo.

