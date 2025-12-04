Cesenatico, 500mila euro per il dragaggio del porto canale

Dragaggio porti e canali Emilia-Romagna: stanziati oltre 2 milioni per il triennio 2025-2027

Garantire una navigazione efficace e sicura attraverso la manutenzione costante delle vie d’acqua. È questo l’obiettivo della Regione Emilia-Romagna che, per il triennio 2025-2027, ha messo in campo un importante piano di finanziamento dedicato alla rimozione dei fanghi e al dragaggio di porti e canali regionali.

La commissione Territorio e Ambiente, presieduta da Paolo Burani, ha espresso parere favorevole al programma che prevede uno stanziamento complessivo di oltre 2 milioni di euro, fondi essenziali per il mantenimento dell’operatività delle infrastrutture portuali e fluviali.