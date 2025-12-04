Nuova ludo carrozzina per la Pediatria: meno ansia per i piccoli

A Cesena arriva la ludo-carrozzina per il Reparto di Pediatria
Una nuova ludo-carrozzina è entrata ufficialmente in servizio presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale Bufalini di Cesena. Questo speciale dispositivo, pensato per rendere più sereni, piacevoli e rassicuranti gli spostamenti all’interno dell’ospedale, è frutto della generosità dell’Associazione Aquilone di Iqbal, in stretta collaborazione con la Bcc Ravennate, Forlivese e Imolese.
Meno ansia e più gioco negli spostamenti
La ludo-carrozzina è molto più di un semplice mezzo di trasporto: è colorata, sicura e progettata specificamente per trasformare i momenti più delicati – come i trasferimenti verso sale diagnostiche, sale operatorie o altri reparti – in un’esperienza giocosa. L’obiettivo primario è diminuire la paura e l’ansia sia nei piccoli pazienti sia nei loro genitori, offrendo un supporto concreto che unisce funzionalità e attenzione al benessere emotivo del bambino.
La cerimonia di ringraziamento in Pediatria
La cerimonia di ringraziamento si è svolta in Pediatria nella giornata di mercoledì 3 dicembre, sottolineando l’importanza della collaborazione tra territorio, associazioni e istituzioni per migliorare la qualità dell’accoglienza ospedaliera.
Hanno accolto la donazione, tra gli altri, la direttrice del presidio ospedaliero Marisa Bagnoli e il direttore della Pediatria Marcello Stella, insieme alla coordinatrice Alice Rasi e alla direttrice dell’Urp e fundraising Elisabetta Montesi con Manuela Guido.
Erano presenti per i donatori:
Roberto Flangini, Presidente dell’Aquilone di Iqbal, accompagnato dai simpatici clown dottori “i nasi rossi del dott. Jumba”.
Una rappresentanza della Bcc Ravennate, Forlivese e Imolese, tra cui Cosmas Massimiliano (capo area), Scozzoli Raffaele (responsabile di filiale di Martorano) e Gigli Flavio (consulente della filiale di Martorano).
L’Azienda USL della Romagna e tutto il personale del reparto Pediatria hanno espresso un sentito ringraziamento all’Associazione Aquilone di Iqbal e alla Bcc per la sensibilità dimostrata e l’impegno costante nel sostenere i bisogni dei bambini e delle loro famiglie a Cesena.