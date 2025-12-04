Nuova ludo carrozzina per la Pediatria: meno ansia per i piccoli

A Cesena arriva la ludo-carrozzina per il Reparto di Pediatria

Una nuova ludo-carrozzina è entrata ufficialmente in servizio presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale Bufalini di Cesena. Questo speciale dispositivo, pensato per rendere più sereni, piacevoli e rassicuranti gli spostamenti all’interno dell’ospedale, è frutto della generosità dell’Associazione Aquilone di Iqbal, in stretta collaborazione con la Bcc Ravennate, Forlivese e Imolese.

Meno ansia e più gioco negli spostamenti

La ludo-carrozzina è molto più di un semplice mezzo di trasporto: è colorata, sicura e progettata specificamente per trasformare i momenti più delicati – come i trasferimenti verso sale diagnostiche, sale operatorie o altri reparti – in un’esperienza giocosa. L’obiettivo primario è diminuire la paura e l’ansia sia nei piccoli pazienti sia nei loro genitori, offrendo un supporto concreto che unisce funzionalità e attenzione al benessere emotivo del bambino.