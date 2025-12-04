Visita del generale Scandone ai carabinieri di Forlì-Cesena

Il Comandante della Legione Carabinieri visita Forlì-Cesena: focus su sicurezza e legalità
Mercoledì pomeriggio, la Caserma “Andrea Lombardini” di Forlì – Cesena, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri, ha ricevuto la visita ufficiale del Generale di Brigata Enrico Scandone, Comandante della Legione Carabinieri “Emilia Romagna”.
L’alto Ufficiale è stato accolto dal Colonnello Gianluigi Di Pilato, Comandante Provinciale, alla presenza di una rappresentanza completa delle forze operanti sul territorio. Erano presenti:
Tutti gli Ufficiali e i Comandanti di Stazione della provincia romagnola.
Una rappresentanza di militari e dei reparti speciali.
I delegati dell’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) e dell’Associazione Nazionale Forestali.
Apprezzamento per l’impegno e raccomandazioni operative
Dopo aver salutato i presenti, il Generale Scandone ha rivolto parole di apprezzamento per il quotidiano sforzo profuso dai militari, finalizzato al mantenimento e all’incremento dei livelli di sicurezza e legalità in tutta l’area.
Nel suo intervento, l’alto ufficiale ha esortato l’Arma a continuare con il massimo impegno nello svolgimento dei delicati compiti istituzionali, raccomandando in particolare tre linee guida operative:
Adottare la necessaria sicurezza nello svolgimento delle funzioni.
Mantenere la vicinanza al cittadino.
Operare con la massima sensibilità nelle diverse funzioni quotidiane.
Risultati positivi nella prevenzione dei reati
Nel corso dell’incontro, il Colonnello Di Pilato ha fornito al Comandante della Legione una relazione aggiornata sulla situazione dell’intera provincia di Forlì-Cesena. Sono stati illustrati i confortanti risultati ottenuti sia nella prevenzione sia nel contrasto alla commissione dei reati, a conferma dell’efficacia delle operazioni in corso.