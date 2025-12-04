Visita del generale Scandone ai carabinieri di Forlì-Cesena

Risultati positivi nella prevenzione dei reati

Nel corso dell’incontro, il Colonnello Di Pilato ha fornito al Comandante della Legione una relazione aggiornata sulla situazione dell’intera provincia di Forlì-Cesena. Sono stati illustrati i confortanti risultati ottenuti sia nella prevenzione sia nel contrasto alla commissione dei reati, a conferma dell’efficacia delle operazioni in corso.