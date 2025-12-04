“Storie innocenti di mafia”, in arrivo a Cesenatico

Gli appuntamenti:
Il libro “Storie innocenti di mafia” (Edizioni Becco Giallo) arriva a Cesenatico per una doppia presentazione organizzata dal Comune di Cesenatico in collaborazione con Liber, Avviso Pubblico e la Biblioteca Comunale di Cesenatico.
-Venerdì 5 dicembre alle 10.30 è in programma un incontro riservato alle scuole al Palazzo del Turismo;
-Venerdì alle 16.30 l’evento rivolto a tutta la cittadinanza al Museo della Marineria.
Saranno presenti il sindaco Matteo Gozzoli; l’autrice Valeria Scafetta; Marisa Fiorani, madre di Marcella Di Levrano, vittima innocente di Mafia; Franco Ronconi, coordinatore provinciale di Libera.
Le dichiarazioni di Pedulli
«Questo evento è reso possibile dal supporto e dalla generosità della famiglia di Roberto Lucchi, scomparso nel 2021. I suoi familiari lo stanno ricordando attraverso un grande impegno sul territorio. Ringrazio Libera e Avviso Pubblico nel supporto a questa iniziativa che permetterà a Cesenatico di scoprire un libro così prezioso».