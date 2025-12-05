Bronzo mondiale per Giulia Mandalà nel pattinaggio sincronizzato

Anche in questa occasione, il sindaco le ha rinnovato le sue congratulazioni per i risultati conseguiti a livello nazionale e internazionale. La sua partecipazione a competizioni di tale prestigio rappresenta non solo un motivo di soddisfazione per l’ASD Victoria Skating 2, ma anche un’importante opportunità di crescita e confronto con i migliori atleti del mondo, oltre che un motivo d’orgoglio per l’intera città di Cesena.

Ad accompagnare la giovane atleta cesenate ai Mondiali era presente Francesca Capezzuto, vicepresidente dell’ASD Victoria Skating 2. Nata a Rimini il 24 agosto 2006, Giulia Mandalà pratica pattinaggio da undici anni. A giugno ha partecipato con il suo gruppo di pattinaggio sincronizzato alla World Cup di Reggio Emilia, mentre in autunno ha coronato la stagione con la conquista del bronzo iridato.