 Skip to main content
Notizie

Lavori alla scuola media Arfelli, l’aggiornamento

Anna Budini5 Dicembre 2025
lavori scuola media arfelli

Questa mattina (venerdì 5 dicembre) il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli, si è recato sul cantiere della scuola media Arfelli.

Il primo cittadino ricorda che, per i lavori alla scuola è stata fatta una variazione di bilancio, passata in consiglio comunale lo scorso ottobre, del valore di 400mila euro. La cifra va ad aggiungersi all’investimento da 1.000.000 euro che arriva dal PNRR.

Unisciti al canale WhatsappUnisciti al canale Telegram
lavori scuola media arfelli

L’ulteriore finanziamento servirà per intervenire con l’adeguamento sismico su una superficie di edificio più estesa e a prevedere anche la tinteggiatura esterna integrale.

Tags:

Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

Leave a Reply

Share