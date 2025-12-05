Lavori alla scuola media Arfelli, l’aggiornamento

Questa mattina (venerdì 5 dicembre) il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli, si è recato sul cantiere della scuola media Arfelli.
Il primo cittadino ricorda che, per i lavori alla scuola è stata fatta una variazione di bilancio, passata in consiglio comunale lo scorso ottobre, del valore di 400mila euro. La cifra va ad aggiungersi all’investimento da 1.000.000 euro che arriva dal PNRR.
L’ulteriore finanziamento servirà per intervenire con l’adeguamento sismico su una superficie di edificio più estesa e a prevedere anche la tinteggiatura esterna integrale.