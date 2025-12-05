Scarpette rosse illuminano Sala. Albero di Natale contro la violenza sulle donne

Un albero per non dimenticare il no alla violenza sulle donne. È quello di Sala, frazione di Cesenatico che anche quest’anno conferma il suo indirizzo etico e umano. Le festività, infatti, rappresentano un ottimo momento per non dimenticare, anzi per sensibilizzare su temi fondamentali.
Le decorazioni con scarpette rosse
«Sono decorazioni a forma di scarpette rosse nate dalle mamme e dalle donne di Sala – ha commentato Monica Pasini del Comitato – è un tema che val sempre la pena di ricordare».
Non ci sarà un evento di accensione vero e proprio, ma l’albero sarà illuminato l’8 dicembre a partire dalle 17 circa.
In foto Monica Pasini
La ruspante frazione di Cesenatico inoltre potrà godere di nuove luminarie che renderanno ancora più vivace Sala che, anche quest’anno, risponde “presente” all’appello delle iniziative per il Natale.