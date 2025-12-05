Scarpette rosse illuminano Sala. Albero di Natale contro la violenza sulle donne

Un albero per non dimenticare il no alla violenza sulle donne. È quello di Sala, frazione di Cesenatico che anche quest’anno conferma il suo indirizzo etico e umano. Le festività, infatti, rappresentano un ottimo momento per non dimenticare, anzi per sensibilizzare su temi fondamentali.

Le decorazioni con scarpette rosse

«Sono decorazioni a forma di scarpette rosse nate dalle mamme e dalle donne di Sala – ha commentato Monica Pasini del Comitato – è un tema che val sempre la pena di ricordare».

Non ci sarà un evento di accensione vero e proprio, ma l’albero sarà illuminato l’8 dicembre a partire dalle 17 circa.

In foto Monica Pasini