Terremoto: sciame sismico tra Cesena e la Valle del Savio

Terremoto tra Cesena e la Valle del Savio, dove nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 dicembre si è verificato uno sciame sismico composto da almeno quattro scosse avvertite dalla popolazione tra Romagna e Toscana.

La prima scossa è stata registrata alle 22.38 di giovedì nella zona di Verghereto, con magnitudo 2.4. Una seconda scossa è arrivata all’1.36, sempre nella stessa area, circa 3 km a nord-ovest di Verghereto, con magnitudo 2.0.