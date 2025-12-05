Terremoto: sciame sismico tra Cesena e la Valle del Savio

Terremoto tra Cesena e la Valle del Savio, dove nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 dicembre si è verificato uno sciame sismico composto da almeno quattro scosse avvertite dalla popolazione tra Romagna e Toscana.
La prima scossa è stata registrata alle 22.38 di giovedì nella zona di Verghereto, con magnitudo 2.4. Una seconda scossa è arrivata all’1.36, sempre nella stessa area, circa 3 km a nord-ovest di Verghereto, con magnitudo 2.0.
Alle 2.13 un’altra scossa di magnitudo 2.3 è stata localizzata 4 km a sud di Bagno di Romagna, mentre l’ultima, la quarta, è avvenuta alle 3.36, nuovamente in prossimità di Verghereto.
Nelle stesse ore sono state registrate anche altre due scosse in territorio toscano, contribuendo al quadro dello sciame sismico avvertito fino all’area di Arezzo.
Secondo le rilevazioni, l’epicentro delle scosse si è concentrato tra il comune romagnolo di Verghereto e quello toscano di Chiusi della Verna (Arezzo), un’area già nota per attività sismica moderata.