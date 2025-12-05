 Skip to main content
NotizieIn Romagna

Terremoto: sciame sismico tra Cesena e la Valle del Savio

Anna Budini5 Dicembre 2025

Terremoto tra Cesena e la Valle del Savio, dove nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 dicembre si è verificato uno sciame sismico composto da almeno quattro scosse avvertite dalla popolazione tra Romagna e Toscana.

La prima scossa è stata registrata alle 22.38 di giovedì nella zona di Verghereto, con magnitudo 2.4. Una seconda scossa è arrivata all’1.36, sempre nella stessa area, circa 3 km a nord-ovest di Verghereto, con magnitudo 2.0.

Alle 2.13 un’altra scossa di magnitudo 2.3 è stata localizzata 4 km a sud di Bagno di Romagna, mentre l’ultima, la quarta, è avvenuta alle 3.36, nuovamente in prossimità di Verghereto.

Nelle stesse ore sono state registrate anche altre due scosse in territorio toscano, contribuendo al quadro dello sciame sismico avvertito fino all’area di Arezzo.

Secondo le rilevazioni, l’epicentro delle scosse si è concentrato tra il comune romagnolo di Verghereto e quello toscano di Chiusi della Verna (Arezzo), un’area già nota per attività sismica moderata.

Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

