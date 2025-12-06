 Skip to main content
Cena di Natale e accensione dell’albero a Bagnarola

Anna Budini6 Dicembre 2025
Grande partecipazione e atmosfera festosa alla Cena di Natale del quartiere Bagnarola e dell’associazione L’Albero della Vita. Alla serata era presente anche la presidente dell’associazione, Emanuela Pagliacci.

Le foto della cena di Natale testimoniano un momento di unione e gioia collettiva, reso ancora più significativo dalla forte partecipazione del quartiere.

Subito dopo la cena, l’evento è proseguito con la tradizionale accensione dell’albero di quartiere. A dare il via ufficiale all’illuminazione sono stati il vicesindaco Lorena Fantozzi e il dirigente scolastico del Secondo Circolo di Cesenatico.

