Cena di Natale e accensione dell’albero a Bagnarola

Grande partecipazione e atmosfera festosa alla Cena di Natale del quartiere Bagnarola e dell’associazione L’Albero della Vita. Alla serata era presente anche la presidente dell’associazione, Emanuela Pagliacci.
Le foto della cena di Natale testimoniano un momento di unione e gioia collettiva, reso ancora più significativo dalla forte partecipazione del quartiere.
Subito dopo la cena, l’evento è proseguito con la tradizionale accensione dell’albero di quartiere. A dare il via ufficiale all’illuminazione sono stati il vicesindaco Lorena Fantozzi e il dirigente scolastico del Secondo Circolo di Cesenatico.