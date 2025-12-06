Danni al cantiere del Molo, variazione da 80.000 euro

I lavori

Dal mese di ottobre sono ripresi i lavori – dopo la pausa per la stagione estiva– per la demolizione e il rifacimento delle celle frangiflutti negli ultimi 50 metri di molo ancora interdetti alla cittadinanza per motivi di sicurezza. Per completare la sostituzione delle celle – non potendo utilizzare il pontone – è stata creata una vera e propria pista per il passaggio dei mezzi pesanti realizzata con massi aggiuntivi e altro materiale di riempimento. Proprio la pista è stata fortemente danneggiata dalla mareggiata, insieme ad alcuni manufatti.