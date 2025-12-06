 Skip to main content
Danni al cantiere del Molo, variazione da 80.000 euro

Giulia Zannetti6 Dicembre 2025
Matteo gozzoli

La Giunta Comunale nei giorni scorsi ha approvato una variazione di bilancio urgente da € 80.000 per coprire i danni che la mareggiata violenta del 22 novembre scorso – con onde sopra il metro e cinquanta – ha causato al cantiere per la riqualificazione della parte terminale della banchina del porto del molto di Levante.

I lavori

Dal mese di ottobre sono ripresi i lavori – dopo la pausa per la stagione estiva– per la demolizione e il rifacimento delle celle frangiflutti negli ultimi 50 metri di molo ancora interdetti alla cittadinanza per motivi di sicurezza. Per completare la sostituzione delle celle – non potendo utilizzare il pontone – è stata creata una vera e propria pista per il passaggio dei mezzi pesanti realizzata con massi aggiuntivi e altro materiale di riempimento. Proprio la pista è stata fortemente danneggiata dalla mareggiata, insieme ad alcuni manufatti.

I lavori già conclusi

Nella scorsa primavera è stata ultimata la prima parte di riqualificazione con la realizzazione della paratoia orizzontale e il muretto anti esondazione di 96cm. I lavori sono eseguiti dalla ditta Pasqual Zemiro di Malcontenta di Mira, in provincia di Venezia e l’investimento previsto è di € 1.500.000,00 che può contare per il 98% su un finanziamento regionale.

