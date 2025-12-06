La superluna fredda fotografata a Cesenatico

A Cesenatico, il 5 dicembre alle ore 22.10 è stata fotografata al Superluna Fredda, la terza e ultima Superluna del 2025. Lo scatto fortunato, è di Lia Briganti, fotografa ed astrofotografa di Cesenatico, considerando il fatto che il 5 dicembre il cielo si presentava nuvoloso.
La Superluna è comparsa in cielo nel suo splendore verso le 22 poichè il cielo si è aperto; Lia Briganti ha fotografato la Superluna dalla terrazza della sua abitazione nel centro storico di Cesenatico.
La fase di plenilunio è stata raggiunta il 5 dicembre alle ore 00.14, ma il disco lunare appare nel suo plenilunio per tre giorni dal 4 al 6 dicembre. La Superluna Fredda è più grande e luminosa del normale, infatti appare più grande del 15% e più luminosa del 7%. Il nome Superluna Fredda deriva dalla tradizione della tribù dei nativi americani Mohawk, facendo riferimento ai freddi invernali.
La Superluna di Dicembre é nota anche come Luna della Lunga Notte, nome attribuitole dai Mohicani, poichè la luna sorge nelle notti più lunghe dell’anno e rimane sull’orizzonte per un periodo prolungato.
Altri nomi della terza Superluna dell’anno, mutuati dalle tradizioni dei nativi americani sono i seguenti: Luna di Brina per i Cree, Luna di Neve per gli Haida e i Cherokee, Luna del Creatore d’Inverno per gli Abenaki Occidentali, Piccola Luna Spirituale per gli Anishinaabe, Luna degli Alberi Scoppiettanti per gli Oglala, riferendosi al rumore dei rami sotto il peso della neve.
Nella fotografia di Lia Briganti sono visibili in primo piano, in alto a destra il Mare Crisium con il Cratere Cleomedes, il Mare Serenitatis, il Mare Tranquillitatis, il Mare Foecunditatis e il Cratere Langrenus e in alto a sinistra il Mare Frigoris. Verso sinistra è ben visibile il Mare Imbrium e il Cratere Copernicus, l’Oceanus Procellarum, il Cratere Keplero, il Cratere Grimaldi, il Mare Humorum e il Mare Nubium. Inoltre è ben visibile il cratere Tycho che corrisponde al Polo. Il prossimo plenilunio ci sarà il 3 gennaio 2026 con la Luna del Lupo.