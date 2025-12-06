La superluna fredda fotografata a Cesenatico

A Cesenatico, il 5 dicembre alle ore 22.10 è stata fotografata al Superluna Fredda, la terza e ultima Superluna del 2025. Lo scatto fortunato, è di Lia Briganti, fotografa ed astrofotografa di Cesenatico, considerando il fatto che il 5 dicembre il cielo si presentava nuvoloso.

La Superluna è comparsa in cielo nel suo splendore verso le 22 poichè il cielo si è aperto; Lia Briganti ha fotografato la Superluna dalla terrazza della sua abitazione nel centro storico di Cesenatico.

La fase di plenilunio è stata raggiunta il 5 dicembre alle ore 00.14, ma il disco lunare appare nel suo plenilunio per tre giorni dal 4 al 6 dicembre. La Superluna Fredda è più grande e luminosa del normale, infatti appare più grande del 15% e più luminosa del 7%. Il nome Superluna Fredda deriva dalla tradizione della tribù dei nativi americani Mohawk, facendo riferimento ai freddi invernali.