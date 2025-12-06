Stupro, i carabinieri arrestano 26enne per violenza sessuale e lesioni

Operazione Carabinieri: arrestato un 26enne del Gambia per stupro

I Carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno portato a termine un intervento rapido ed efficace che ha condotto all’arresto per stupro di un uomo di 26 anni, di origine extracomunitaria, ritenuto il presunto responsabile di una grave aggressione. Le accuse a suo carico sono quelle pesanti di violenza sessuale aggravata e lesioni personali.

La ricostruzione dei fatti

L’episodio si è consumato nella tarda mattinata del 5 dicembre, quando la tranquillità di un sentiero ciclo-pedonale nella periferia di San Mauro Pascoli è stata bruscamente interrotta. Una donna, mentre si trovava in un’area isolata per la sua corsetta, è stata brutalmente aggredita da un soggetto che si era nascosto tra la vegetazione. Nonostante la strenua resistenza della vittima, l’uomo l’ha immobilizzata e trascinata in una zona appartata, abusando di lei.

Dopo la fuga dell’aggressore, la donna, sotto shock, è riuscita a contattare la centrale operativa dei Carabinieri di Cesenatico. I militari e il personale sanitario sono intervenuti immediatamente, prestando soccorso alla vittima, che è stata poi trasportata e medicata all’Ospedale Bufalini di Cesena, ricevendo una prognosi di diversi giorni.