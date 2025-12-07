Cesena, un uomo accoltellato in centro

Misterioso episodio nella notte nel centro di Cesena, dove un uomo è stato accoltellato in circostanze ancora da chiarire. Sulla vicenda sta indagando il Commissariato di Polizia.
L’aggressione si è verificata poco dopo mezzanotte in corso Ubaldo Comandini. A lanciare l’allarme sono stati alcuni testimoni che hanno percepito una possibile colluttazione. Quando le Volanti della Polizia sono arrivate nei pressi dei giardini pubblici, però, della persona ferita non c’era più traccia.
Un testimone aveva però notato l’uomo barcollare poco distante e, vedendo la copiosa perdita di sangue, ha immediatamente contattato il 118. Il ferito è stato successivamente rintracciato e trasportato in ospedale.
Le indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.