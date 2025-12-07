Dalla pizza ai dolci: a Cesenatico apre “Tommi e Gerri”

Dopo la chiusura della pizzeria Pizza n Love in viale Mazzini, avvenuta lo scorso novembre dopo diciassette anni di attività, Massimo Spera aveva fatto una promessa ai suoi clienti: “Chiudo non perché non lavoro, ma perché ho deciso di cambiare. Tornerò presto a Cesenatico con un nuovo progetto”.

Oggi (sabato 6 dicembre) Massimo Spera insieme al socio Andrea Langella ha inaugurato “Tommi e Gerri”, la nuova pasticceria in via Negrelli 3/A a Cesenatico. Al taglio del nastro il sindaco Matteo Gozzoli e la direttrice di Confesercenti, Barbara Pesaresi.