Dalla pizza ai dolci: a Cesenatico apre “Tommi e Gerri”

Dopo la chiusura della pizzeria Pizza n Love in viale Mazzini, avvenuta lo scorso novembre dopo diciassette anni di attività, Massimo Spera aveva fatto una promessa ai suoi clienti: “Chiudo non perché non lavoro, ma perché ho deciso di cambiare. Tornerò presto a Cesenatico con un nuovo progetto”.
Oggi (sabato 6 dicembre) Massimo Spera insieme al socio Andrea Langella ha inaugurato “Tommi e Gerri”, la nuova pasticceria in via Negrelli 3/A a Cesenatico. Al taglio del nastro il sindaco Matteo Gozzoli e la direttrice di Confesercenti, Barbara Pesaresi.
Un progetto ambizioso che unisce tradizione, creatività e la voglia di offrire al territorio un punto di riferimento per il dolce e il salato.
Nel nuovo laboratorio e punto vendita sarà possibile trovare pasticceria mignon, torte, biscotti, oltre a una selezione di prodotti salati, tra cui focacce e pizzette. E per l’estate è già prevista una golosa novità: ogni sera verranno sfornati bomboloni caldi, pronti per diventare un appuntamento irrinunciabile.
Tommi e Gerri” sarà inoltre un punto di rifornimento sia per privati che per le attività del territorio, offrendo produzione artigianale all’ingrosso.
Il negozio è aperto tutti i giorni dalle 6 alle 14.
Tommi e Gerri – via Negrelli 3/A – Cesenatico – telefono 352 0197230