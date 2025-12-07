Stranger Xmas, il Presepe del sotto-sopra è virale IL VIDEO

Il presepe che omaggia la serie di Netflix
Chi è stato un bambino negli anni ’80 con molta, molta probabilità non si è perso nessuna puntata di Stranger Things. La serie trionfale di Netflix ha da poco pubblicato gli attesi quattro episodi dell’ultima stagione e sono stati un tripudio per chi conosce la storia di Hawkins.
E c’è chi non si accontenta di una maratona davanti alla tv o di una maglietta del merch ufficiale. No c’è chi il Sotto-sopra lo vuole in casa con la colonna sonora appropriata. È la famiglia Guidi che può fregiarsi di aver realizzato il primo presepe virale della provincia.
Scavare sotto la superficie
“L’apparenza inganna, bisogna scavare in profondità per conoscere come stanno le cose”. Pare questo il monito che il presepe realizzato in quel di Bertinoro porta in dote. Infatti in superficie tutto sembra come appare, un presepe anonimo, ben fatto e curato, ma come molti se ne vedono. La natività c’è, i pastorelli anche.
Il vero colpo di genio si cela nel sottosopra, un piano “segreto” e interrato dove il blu la fa da padrone, dove la neve non è la neve che t’aspetti e in cui tutto ha un altro significato, anche se i collegamenti con la superficie ci sono tutti.
Il presepe, in versione Stranger Things, è anche un ottima maniera per occupare il tempo in attesa delle ultime puntate della fortunata serie. L’atmosfera c’è tutta, basta accendere o meglio spegnere, le luci.