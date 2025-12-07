Stranger Xmas, il Presepe del sotto-sopra è virale IL VIDEO

Il presepe che omaggia la serie di Netflix

Chi è stato un bambino negli anni ’80 con molta, molta probabilità non si è perso nessuna puntata di Stranger Things. La serie trionfale di Netflix ha da poco pubblicato gli attesi quattro episodi dell’ultima stagione e sono stati un tripudio per chi conosce la storia di Hawkins.

E c’è chi non si accontenta di una maratona davanti alla tv o di una maglietta del merch ufficiale. No c’è chi il Sotto-sopra lo vuole in casa con la colonna sonora appropriata. È la famiglia Guidi che può fregiarsi di aver realizzato il primo presepe virale della provincia.