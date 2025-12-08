Il bacio tra la Superluna fredda e Giove fotografato a Cesenatico

Fenomeno e dettagli astronomici

Il “bacio” tra la Luna e Giove è un allineamento che li fa apparire molto vicini visti dalla Terra. Giove, come la Superluna, si trovava più vicino alla Terra durante l’evento, motivo per cui era facilmente visibile in allineamento.

Distanza Superluna Fredda: 357.000 km dalla Terra.

Distanza Giove (all’opposizione di Gennaio): 591.000.000 di Km dalla Terra (distanza minima). Giove si sta infatti avviando all’opposizione, che avverrà in Gennaio.

In Italia, il bacio tra la Superluna Fredda e Giove ha iniziato a rendersi visibile tra le 19:00 e le 19:40. Alle ore 22:16, quando Lia Briganti ha scattato la foto, l’oscurità era completa e il cielo terso; dopo la foschia della prima serata, ciò ha consentito di effettuare uno scatto nitido.