Il bacio tra la Superluna fredda e Giove fotografato a Cesenatico

Una nuova serie di scatti ci aiutano a scoprire con nuovi occhi la Superluna
Il bacio tra la Superluna Fredda e il pianeta Giove è stato fotografato a Cesenatico alle ore 22:16 del 6 dicembre da Lia Briganti, fotografa e astrofotografa, dalla terrazza della sua abitazione nel centro storico di Cesenatico.
Il nitore del cielo e la notevole luminosità del nostro satellite ha consentito di fotografare la Superluna in fase calante con il suo alone e Giove, di cui è visibile il Polo Nord.
Fenomeno e dettagli astronomici
Il “bacio” tra la Luna e Giove è un allineamento che li fa apparire molto vicini visti dalla Terra. Giove, come la Superluna, si trovava più vicino alla Terra durante l’evento, motivo per cui era facilmente visibile in allineamento.
Distanza Superluna Fredda: 357.000 km dalla Terra.
Distanza Giove (all’opposizione di Gennaio): 591.000.000 di Km dalla Terra (distanza minima). Giove si sta infatti avviando all’opposizione, che avverrà in Gennaio.
In Italia, il bacio tra la Superluna Fredda e Giove ha iniziato a rendersi visibile tra le 19:00 e le 19:40. Alle ore 22:16, quando Lia Briganti ha scattato la foto, l’oscurità era completa e il cielo terso; dopo la foschia della prima serata, ciò ha consentito di effettuare uno scatto nitido.
In una seconda foto della Superluna Fredda, scattata alle ore 22:14, si vede la Superluna appena uscita dalla sua fase di pienezza, pur mantenendo una intensa luminosità che permette una chiara leggibilità della sua morfologia.
Lo scatto fortunato che ritrae il Polo Nord di Giove “visto da vicino” risale invece alle ore 23:58 del 6 Dicembre, quando il fenomeno dell’allineamento tra il nostro satellite e il pianeta gigante del sistema solare aveva già iniziato a rendersi visibile nel cielo.
Prossimi Appuntamenti Astronomici del 2025
Le prossime congiunzioni astrali del 2025 si avranno:
Tra Luna e Saturno nelle prime ore della notte del 26 Dicembre.
Tra Luna e Pleiadi nella notte del 31 Dicembre.