Cesenatico, in arrivo contributo per case dell’acqua ed erogatori nelle scuole

Il Comune di Cesenatico è risultato beneficiario di un contributo Atersir per oltre € 40.000. Il finanziamento coprirà una parte importante dei costi necessari per realizzare una nuova Casa dell’Acqua nel parcheggio del Polo Scolastico di Villamarina e per l’installazione di erogatori di acqua nelle scuole, nello specifico due nel nuovo polo di viale Torino e uno alla scuola media Arfelli di via Cremona.

Il costo stimato per la casa dell’acqua è di € 67.630 che verranno in parte coperti con € 31.000 del bando Atersir; l’investimento totale invece per gli erogatori è di € 13.594 in parte coperti con € 10.000 del bando.