Cesenatico, in arrivo contributo per case dell’acqua ed erogatori nelle scuole

Il Comune di Cesenatico è risultato beneficiario di un contributo Atersir per oltre € 40.000. Il finanziamento coprirà una parte importante dei costi necessari per realizzare una nuova Casa dell’Acqua nel parcheggio del Polo Scolastico di Villamarina e per l’installazione di erogatori di acqua nelle scuole, nello specifico due nel nuovo polo di viale Torino e uno alla scuola media Arfelli di via Cremona.
Il costo stimato per la casa dell’acqua è di € 67.630 che verranno in parte coperti con € 31.000 del bando Atersir; l’investimento totale invece per gli erogatori è di € 13.594 in parte coperti con € 10.000 del bando.
Le parole della vicesindaca Lorena Fantozzi
«Siamo molto contenti di aver ottenuto questo contributo che ci permette di arrivare all’interno delle scuole con gesti allo stesso tempo concreti e tangibili e allo stesso tempo dall’alto valore simbolico: l’educazione alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente passa dalle nuove generazioni».