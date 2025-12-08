 Skip to main content
LoveRED Cervia: i giovani CRI portano educazione sessuale al Rock Planet

Anna Budini8 Dicembre 2025
Giovani della Croce Rossa

Sabato sera il Rock Planet di Cervia si è trasformato in un punto di incontro dedicato alla prevenzione, alla consapevolezza e al benessere affettivo e sessuale grazie alla presenza dei giovani volontari e delle giovani volontarie della Croce Rossa Italiana. I team di CRI Cesenatico, CRI Forlimpopoli-Bertinoro e CRI Cervia hanno infatti partecipato alla campagna nazionale LoveRED, l’iniziativa della CRI dedicata ai giovani e focalizzata sull’educazione sessuale e affettiva.

Durante la serata, i volontari hanno coinvolto i ragazzi e le ragazze presenti con attività informative, distribuzione di materiale utile alla prevenzione e momenti di dialogo aperto, promuovendo l’importanza dell’individualità, del rispetto reciproco e di scelte consapevoli nelle relazioni.

Giovani della Croce Rossa

L’obiettivo di LoveRED è chiaro: creare spazi di confronto sicuri e accessibili, in cui i giovani possano trovare risposte, supporto e strumenti concreti per vivere la propria affettività in modo sano e responsabile. La partecipazione alla serata del Rock Planet rappresenta un ulteriore passo nella diffusione di una cultura della prevenzione e dell’informazione corretta, confermando il ruolo della Croce Rossa come punto di riferimento per la comunità.

Giovani della Croce Rossa

