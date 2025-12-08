Marley Supercane sul porto di Cesenatico

immagine tratta dal profilo Fb Marley Supercane

Chi è Marley?

Marley è un pastore nato cieco, abbandonato al canile quando era ancora cucciolo. La sua vita sembrava destinata a rimanere nell’ombra, ma il destino gli ha riservato un incontro che avrebbe cambiato tutto. Oggi Marley non solo ha trovato una famiglia, ma vive davvero “una vita a colori”, come racconta chi lo accompagna ovunque con orgoglio e amore.

La sua storia, potente e ispiratrice, è raccontata nel libro “Noi oltre il buio”, un’opera che permette di scoprire il viaggio straordinario di un cane che, pur non vedendo il mondo, riesce a percepirlo forse meglio di tanti altri. E oggi Marley è diventato una “star” dei social.