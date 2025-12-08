Marley Supercane sul porto di Cesenatico

“Vediamo chi indovina dove siamo?”, questo il post sulla pagina di Marley Supercane pubblicata questo pomeriggio, quando il pastore tedesco che porta con sé una storia capace di toccare il cuore di chiunque lo incontri, era sul porto canale di Cesenatico.
Come non riconoscere le barche storiche illuminate a festa e il Presepe della Marineria.
immagine tratta dal profilo Fb Marley Supercane
Chi è Marley?
Marley è un pastore nato cieco, abbandonato al canile quando era ancora cucciolo. La sua vita sembrava destinata a rimanere nell’ombra, ma il destino gli ha riservato un incontro che avrebbe cambiato tutto. Oggi Marley non solo ha trovato una famiglia, ma vive davvero “una vita a colori”, come racconta chi lo accompagna ovunque con orgoglio e amore.
La sua storia, potente e ispiratrice, è raccontata nel libro “Noi oltre il buio”, un’opera che permette di scoprire il viaggio straordinario di un cane che, pur non vedendo il mondo, riesce a percepirlo forse meglio di tanti altri. E oggi Marley è diventato una “star” dei social.