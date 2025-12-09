ASD Libertas artistica 94 Cesenatico, è bronzo storico con Chiara Ferella

L’intera dirigenza e lo staff tecnico della Libertas Artistica 94 esprimono grande orgoglio e soddisfazione per il risultato ottenuto, frutto dell’impegno costante dell’atleta e del lavoro di squadra di tutto il team.

Questo podio rappresenta un importante riconoscimento del percorso di crescita della società e un incoraggiamento per tutte le giovani ginnaste del settore.