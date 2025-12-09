ASD Libertas artistica 94 Cesenatico, è bronzo storico con Chiara Ferella

La ASD Libertas Artistica 94 di Cesenatico ha ottenuto un risultato di grande prestigio ai Campionati Nazionali di Federazione Ginnastica d’Italia, per la categoria LD Avanzato, la categoria massima prevista per la fascia d’età dell’atleta.
Bronzo storico
Chiara Ferella, atleta della società, si è classificata al terzo posto nazionale, conquistando una medaglia di bronzo di straordinario valore sportivo.
Si tratta, infatti, di un traguardo storico per la società, che per la prima volta raggiunge il podio nazionale nella massima categoria di riferimento.
L’intera dirigenza e lo staff tecnico della Libertas Artistica 94 esprimono grande orgoglio e soddisfazione per il risultato ottenuto, frutto dell’impegno costante dell’atleta e del lavoro di squadra di tutto il team.
Questo podio rappresenta un importante riconoscimento del percorso di crescita della società e un incoraggiamento per tutte le giovani ginnaste del settore.