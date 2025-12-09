Comune e Falkesteiner, “C’è l’accordo”

Il Comune di Cesenatico e il gruppo FMTG (Falkesteiner Michaeler Tourism Group) nella giornata di oggi – martedì 9 dicembre 2025 – si sono incontrati presso il Municipio per valutare insieme una nuova proposta progettuale riguardante il recupero a fini turistici di una parte importante dell’area denominata Città delle Colonie di Ponente.
La progettualità
L’amministrazione comunale e FMTG hanno condiviso una progettualità di massima che riguarda la demolizione di numerosi manufatti presenti nel tratto compreso tra via Magellano e via Cavour, la realizzazione di un hotel a 5 stelle internazionale ad apertura annuale capace di attrarre turisti di nuovi mercati, connesso ad una serie di alloggi ad uso turistico e residenziale direttamente collegati ai servizi della struttura alberghiera, oltre ad una RTA.
Rispetto ai progetti passati, Comune e FMTG hanno trovato l’accordo per un progetto che preveda una riduzione delle volumetrie e delle strutture e un ampliamento considerevole delle aree pubbliche pur mantenendo una proporzione delle volumetrie tra strutture ricettive (60%) e residenziali (40%). Nello specifico, rispetto ai progetti del passato si è condiviso un arretramento delle strutture rispetto alla linea di costa, una rinnovata viabilità e una crescita considerevole delle aree che saranno cedute all’Ente al fine di essere attrezzate come aree verdi dotate di servizi sportivi e ludici, aree benessere e ampi spazi per la sosta delle auto. L’obbiettivo è quello di sviluppare un progetto condiviso di grande qualità turistica e ambientale capace di far fare un salto enorme alla destinazione in termini di visibilità e qualità architettonica e ambientale. Un progetto dalla forte caratterizzazione ambientale e paesaggistica che garantirà importanti aree verdi e per servizi collocati tra l’area più residenziale di Ponente e quella delle colonie a nord di via Magellano. Sulla base dello schema di lavoro sopracitato i tecnici comunali e privati sono al lavoro per definire l’iter urbanistico necessario per i prossimi passaggi.
Il commento del sindaco
«Sono molto soddisfatto di questo nuovo punto di incontro che garantisce le esigenze di Comune e FMTG e che ci dà l’opportunità di ripensare al modello turistico non solo di Ponente ma di tutta Cesenatico, e oltre. L’interesse pubblico è sempre il faro che guida il nostro operato e in questo caso si sposa con la volontà di investimento del privato. Ringrazio il gruppo FMTG per l’attenzione dedicata alla nostra località. Sono convinto che insieme sapremo sviluppare un progetto innovativo che presto presenteremo alla Regione e alla Provincia».