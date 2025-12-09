Grande partecipazione per la fiaccolata dell’8 dicembre

Le celebrazioni dell’8 dicembre a Cesenatico
Cesenatico ha partecipato numerosa alla fiaccolata di ieri, lunedì 8 dicembre. Il corteo ha percorso la sponda del canale di levante dalla biblioteca alla chiesa. Don Giampiero era il cerimoniere di questo importante momento per la città.
Presenti le autorità civili e militari
Presenti, oltre ai fedeli, anche le autorità di pubblica sicurezza in alta uniforme e una squadra di tre salvataggi visto che il gruppo è passato vicino alle sponde del canale.
Il momento finale è stato il più accorato con il saluto alla Madonna posta sulla facciata della chiesa raggiunta da un tecnico con un “trabattello” per l’accensione del cero. Il tutto in un silenzio ossequioso e intenso che tanto sa di una tradizione secolare che continua a unire popoli.
presente anche la vice sindaca Lorena Fantozzi che, in un breve intervento, ha posto l’accento sulla parola “fiducia”.